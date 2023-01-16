Замглавы МИД Се Фэн: Китай стремится к продвижению мирных переговоров между Россией и Украиной

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16 января 2023, 10:32

Российско-украинские переговоры в феврале 2022 года, Belarusian Foreign Ministry / globallookpress.com

Пекин стремится к продвижению мирных переговоров между Москвой и Киевом. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Се Фэн, заместитель руководителя министерства иностранных дел КНР.

«Что касается проблемы Украины, <...> Китай действует в правильном направлении, стремясь к продвижению [российско-украинских] мирных переговоров», — процитирован Се Фэн в публикации, которая появилась на сайте отечественного информационного агентства.

По словам дипломата, китайская сторона в настоящий момент разрабатывает проекты урегулирования, которые позволят устранить коренные причины и последствия украинского кризиса.

РФ с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в понедельник, Народная милиция ДНР указала на то, что киевские силовики, убегая в панике с территории расположенного в Донбассе города Соледара, бросили там оружие и боеприпасы, в том числе производства НАТО.