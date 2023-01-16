НМ ДНР: украинские военные, убегая в панике из Соледара, бросили там оружие и боеприпасы, в том числе производства НАТО

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16 января 2023, 10:18

Украинские военные, Romain Carre / globallookpress.com

Украинские военнослужащие, убегая в панике с территории расположенного в Донбассе города Соледара, бросили там оружие и боеприпасы, в том числе производства Североатлантического альянса. На это указала Народная милиция ДНР.

«Практически по всему населенному пункту можно видеть тела погибших украинских боевиков, поврежденную и уничтоженную технику, а также оружие и боеприпасы, в том числе натовского производства», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале НМ ДНР.

В процитированном посте отмечается, что «все это было брошено националистами, которые пытались в панике бежать из Соледара».

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Ранее сегодня сообщалось, что украинский оппозиционер Виктор Медведчук обвинил западную сторону в нежелании установления мира в бывшей советской республике.