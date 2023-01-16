Медведчук обвинил Запад в нежелании мира на Украине и предложил украинцам строить демократию «без западных кураторов»

Аргументы Недели → Политика 13+

16 января 2023, 09:56 Источник: «Известия»

Украинский политик Виктор Медведчук, Kremlin Pool / globallookpress.com

Украинский оппозиционный политический деятель Виктор Медведчук обвинил западные государства в нежелании установления мира на территории бывшей советской республики и предложил соотечественникам строить демократию «без западных кураторов». Об этом пишет Telegram-канал РИА Новости.

«Медведчук опубликовал в "Известиях" большую статью, в которой обвинил Запад в нежелании мира на Украине и предложил украинцам строить демократию "без западных кураторов"», — отмечает TG-канал.

Политик также отметил, что при «строительстве новой разрядки» необходимо учитывать интересы Российской Федерации.

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в понедельник, экс-депутат Верховной Рады Илья Кива высказал утверждение, согласно которому украинский лидер Владимир Зеленский готовит ликвидацию главнокомандующего армией страны Валерия Залужного.