Экс-депутат Рады Кива: Зеленский готовит ликвидацию главкома ВСУ Залужного, ее планируют выдать за российскую операцию

Аргументы Недели → Политика 13+

16 января 2023, 09:40

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, Ukrainian Presidential Press Office / globallookpress.com

Президент Владимир Зеленский в настоящий момент готовит ликвидацию главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, ее планируют выдать за российскую операцию. С соответствующим утверждением выступил Илья Кива, бывший депутат Верховной Рады.

«Зеленский готовит ликвидацию главнокомандующего Залужного», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале Кивы.

По словам экс-парламентария, сославшегося на свой неназванный источник, Зеленский «давно обеспокоен и раздражен популярностью и растущим авторитетом» Залужного в украинском обществе, «который может и хочет при удобном случае заменить президента».

«Убийство хотят представить как российскую операцию», — отметил автор поста.

Как сообщалось ранее в понедельник, советник руководителя офиса украинского лидера Михаил Подоляк сделал заявление о том, что Владимир Зеленский обратится к канадскому премьер-министру Джастину Трюдо с просьбой о поставке киевской стороне боевых машин Leopard 2.