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Советник главы офиса Зеленского Подоляк: президент Украины попросит канадского премьера Трюдо поставить Киеву танки Leopard 2

, 09:25

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: президент Украины попросит канадского премьера Трюдо поставить Киеву танки Leopard 2
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, Adrian Wyld / globallookpress.com

Украинский лидер Владимир Зеленский попросит главу канадского правительства Джастина Трюдо поставить киевской стороне танки Leopard 2. С соответствующим заявлением выступил Михаил Подоляк, советник руководителя офиса президента бывшей советской республики.

«Очевидно, президент Зеленский, который поддерживает дружеские отношения с премьер-министром Канады, попросит тяжелые танки», — указал Подоляк, ставший собеседником издания The Globe and Mail.

По словам советника, для того, чтобы Оттава смогла передать Leopard 2 Украине, должен быть решен вопрос о реэкспорте данных бронемашин с Германией.

Как сообщалось ранее сегодня, российский аналитик Сергей Марков отметил, что с очень высокой вероятностью жилой дом в городе Днепре взорвали киевские спецслужбы по приказу Владимира Зеленского.

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