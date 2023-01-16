Эксперт Сергей Марков: с очень высокой вероятностью жилой дом в Днепре взорвали спецслужбы Украины по приказу Зеленского

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16 января 2023, 08:44

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

С очень высокой вероятностью жилой дом в городе Днепре (бывший Днепропетровск) взорвали украинские спецслужбы по приказу президента бывшей советской республики Владимира Зеленского. Об этом написал в своем Telegram-канале российский политический эксперт Сергей Марков.

Аналитик указал на то, что украинскому лидеру необходимо добиться выделения киевской стороне максимального количества систем ПВО по итогам встречи министров обороны стран Североатлантического альянса на немецкой авиабазе Рамштайн 20 января.

Марков отметил, что «с очень высокой вероятностью дом в Днепре был взорван именно спецслужбами Украины по приказу Зеленского как раз за несколько дней до Рамштайна». По словам автора публикации, «это идеальное время, чтобы разогнать волну в СМИ».

Как сообщалось ранее сегодня, глава нидерландского внешнеполитического ведомства Вопке Хукстра после телефонного разговора со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Киев нуждается в большем количестве оружия.