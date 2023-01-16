Глава МИД Нидерландов Хукстра после беседы с Кулебой заявил, что Украина нуждается в большем количестве вооружений

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16 января 2023, 08:28

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Lev Radin / globallookpress.com

Руководитель министерства иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра после телефонной беседы со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой выступил с заявлением о том, что бывшая советская республика нуждается в большем количестве вооружений. Соответствующую запись Хукстра оставил в Twitter.

«Украина нуждается в большей военной поддержке и большем количестве вооружений», — отметил дипломат.

По его словам, Амстердам продолжит прилагать усилия, направленные на то, чтобы киевская сторона получала оружие, необходимое для удержания боевых позиций.

Россия с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в понедельник, политический эксперт Сергей Марков высказал прогноз, согласно которому президент Украины Владимир Зеленский легко признает сдачу города Соледара сразу после встречи министров обороны стран НАТО на базе Рамштайн 20 января.