Политолог Марков: Зеленский легко признает сдачу Соледара сразу после встречи глав Минобороны НАТО на базе Рамштайн 20 января

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16 января 2023, 08:11

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Украинский лидер Владимир Зеленский легко признает сдачу города Соледара в Донбассе сразу после встречи руководителей министерств обороны стран Североатлантического альянса на немецкой базе Рамштайн 20 января. С соответствующим прогнозом выступил отечественный политолог Сергей Марков.

По словам эксперта, для выделения киевской стороне наступательных вооружений по итогам встречи Зеленскому необходимо продемонстрировать, что украинские войска «наступают, а не отступают».

«Поэтому Зеленский будет до последнего момента лгать, что Россия не взяла Соледар. А сразу после Рамштайна Зеленский признает его потерю легко», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале Маркова.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось накануне, представитель Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что сохраняется вопрос, разрешит ли Берлин Хельсинки и Варшаве передать боевые машины Leopard Киеву.