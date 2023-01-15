Сенатор Пушков: сохраняется вопрос, разрешит ли Германия Финляндии и Польше поставить танки Leopard Украине

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15 января 2023, 16:29

Сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia / globallookpress.com

В настоящий момент сохраняется вопрос, разрешит ли Германия Финляндии и Польше поставить танки Leopard Украине. На это указал член российского Совета Федерации Алексей Пушков.

Некоторое время назад руководитель концерна Rheinmetall Армин Паппергер сделал заявления, из которых следует, что в случае получения разрешения властей ФРГ данное оборонное предприятие сможет передать киевской стороне боевые машины Leopard не раньше 2024-го.

«Не сможет Германия предоставить Киеву танки “Леопард” в 2023 году, заявляют промышленники. Политики же пока молчат. И сохраняется еще один вопрос: даст ли Берлин свое согласие на поставки этих танков Украине со стороны Финляндии и Польши?» — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале Алексея Пушкова.

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в воскресенье, глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что для ДРГ Украины нет ничего страшнее, чем нарваться на бойцов специальных подразделений из данного российского региона.