Кадыров: для диверсионно-разведывательных групп Украины нет ничего страшнее, чем нарваться на бойцов чеченских спецподразделений

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15 января 2023, 14:47

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Для диверсионно-разведывательных групп Украины нет ничего страшнее, чем нарваться на бойцов чеченских специальных подразделений. На это указал руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Для украинских ДРГ нет ничего страшнее, чем нарваться на военнослужащих наших спецподразделений», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале Кадырова.

По его словам, это подтверждают многочисленные свидетельства пленных украинских разведчиков, оказавшихся в руках бойцов из Чечни.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в воскресенье, глава государства Владимир Путин выступил с заявлением, согласно которому динамика СВО является положительной.