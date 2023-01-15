Президент Путин: динамика спецоперации положительная, все развивается в рамках плана Минобороны и Генштаба России

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15 января 2023, 14:11

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Динамика специальной военной операции (СВО) положительная, все развивается в рамках плана министерства обороны и Генерального штаба Российской Федерации. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступил президент Владимир Путин.

«Путин заявил, что динамика спецоперации положительная, все развивается в рамках плана Минобороны и Генштаба», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Глава государства выразил надежду на то, что российские бойцы еще не один раз порадуют результатами своей боевой работы.

СВО продолжается с 24 февраля 2022 года. Ранее в воскресенье сообщалось, что спикер отечественного внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала внештатного советника офиса главы Украины Алексея Арестовича лицом киевского режима, а президента Владимира Зеленского — его «носом».