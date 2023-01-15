Захарова назвала Арестовича лицом украинского режима, а Зеленского — его «носом»

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15 января 2023, 13:59

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова назвала Алексея Арестовича лицом правящего на Украине режима, а президента Владимира Зеленского — его «носом». Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного дипломата.

Захарова прокомментировала прозвучавшие на Украине заявления о том, что внештатный советник офиса главы государства Алексей Арестович, указавший на причастность ПВО страны к взрыву жилого дома в Днепре, является «внедренным агентом Кремля».

«Нет уж, не выйдет. Он — лицо киевского режима. Зеленский — нос, а Арестович — лицо», — написала пресс-секретарь МИД РФ.

Ранее Мария Захарова неоднократно выступала с предположением о том, что Владимир Зеленский употребляет запрещенные вещества.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, парламентарий Ольга Ковитиди отметила, что Вашингтон втянул Россию в украинский конфликт после государственного переворота 2014-го в Киеве.