ТАСС: в Ростехе считают, что ВСУ для освоения ремонта и обслуживания немецких танков Leopard 2 потребуется значительное время

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1 февраля 2023, 08:34 Источник: ТАСС

Танк Leopard, Dirk Waem / globallookpress.com

В государственной корпорации «Ростех» считают, что ВСУ потребуется много времени для освоения ремонта и обслуживания немецких танков Leopard 2, если только этим не займутся западные специалисты, сообщает ТАСС.

«Леопардам» нужен оригинальный сервис, любая сложная техника не может воевать сама, она требует обслуживания, информируют в Ростех. В связи с этим, на освоение новых танков потребуется много времени, если только этим не займутся западные специалисты. Но это будет уже совсем другой уровень конфликта, отмечают в ТАСС со ссылкой на слова сотрудника Ростех.

Ранее сообщалось, что поставки на Украину танков Leopard 2 разорят Германию.