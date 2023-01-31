Издание New York Post назвало «криком отчаяния» просьбу Зеленского ускорить западную военную помощь

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31 января 2023, 17:11 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Издание New York Post выразило мнение, что призыв президента Украины Владимира Зеленского к странам Запада ускорить отправку оружия и военной техники свидетельствует о тяжелой для Киева ситуации.

Автор материала обратил внимание на то, что западные танки, обещанные украинской стороне, попадут на поле боя только через несколько месяцев, хотя машины и прочее вооружение нужно было Киеву "еще вчера".

В статье говорится, что властям Соединенных Штатов Америки и их союзникам не следует игнорировать "крик отчаяния" со стороны Украины.