Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Издание New York Post назвало «криком отчаяния» просьбу Зеленского ускорить западную военную помощь

, 17:11 Источник: РИА "Новости"

Издание New York Post назвало «криком отчаяния» просьбу Зеленского ускорить западную военную помощь
президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Издание New York Post выразило мнение, что призыв президента Украины Владимира Зеленского к странам Запада ускорить отправку оружия и военной техники свидетельствует о тяжелой для Киева ситуации.

Автор материала обратил внимание на то, что западные танки, обещанные украинской стороне, попадут на поле боя только через несколько месяцев, хотя машины и прочее вооружение нужно было Киеву "еще вчера".

В статье говорится, что властям Соединенных Штатов Америки и их союзникам не следует игнорировать "крик отчаяния" со стороны Украины.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

В мире

Политика