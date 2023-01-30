Обозреватель Asia Times Вейхерт выразил мнение, что Украина «будет раздавлена» в ближайшие полгода

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30 января 2023, 21:40 Источник: РИА "Новости"

военные, Lantyukhov Sergey/ globallookpress.com

Обозреватель Брэндон Вейхерт в статье для Asia Times заявил, что Украина вряд ли сможет противостоять России дольше полугода, несмотря на обещания стран НАТО предоставить ВСУ тяжелые вооружения.

Брэндон Вейхерт отметил в материале, что в военных действиях по-прежнему имеют значение логистика, география и арифметика, но вышеуказанные факторы сейчас работают против Украины. По мнению обозревателя, страна "будет раздавлена" в течение ближайших шести месяцев под натиском "полностью подготовленной России".

В статье отмечается, что Североатлантический альянс, пытаясь предотвратить разгром действующего киевского режима, решил передать украинской стороне танке, однако они не помогут Киеву, а приведут к большим потерям.