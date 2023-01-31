Лавров: Россия принимает все меры, чтобы планы Запада на Украине не сбылись

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31 января 2023, 14:56 Источник: РИА Новости

MFA Russia/via Globallookpress.com

Вооруженные силы РФ принимают максимальные меры для того, чтобы западные планы по Украине остались не выполненными. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как он сообщает, Запад продолжает обсуждения о передаче Киеву более серьезного вооружения. Такие меры не только наблюдаются российской стороной, но и делается все, чтобы Украина не стала угрозой для безопасности страны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о том, что до начала специальной военной операции Москва не оказывала Донбассу военную поддержку, но видела настрой Украины решать проблему силовым способом.