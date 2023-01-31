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Песков: РФ не предлагала военную помощь Донбассу, но видела настрой Украины решить все силовым путем

, 13:26 Источник: РИА Новости

Песков: РФ не предлагала военную помощь Донбассу, но видела настрой Украины решить все силовым путем
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российская Федерация до начала специальной военной операции не оказывала Донбассу военную помощь, но видела настрой украинской стороны, заключавшийся в желании решить проблему силовым путем. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

По его словам, вопрос о предоставлении военной помощи не обсуждался. Политик добавил, что в Кремле решение о начале СВО считают верным. 

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время состоявшейся в понедельник вечером, 30 января конференции сообщил, что не исключает возможные поставки самолетов на Украину.

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