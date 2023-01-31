Песков: РФ не предлагала военную помощь Донбассу, но видела настрой Украины решить все силовым путем

Российская Федерация до начала специальной военной операции не оказывала Донбассу военную помощь, но видела настрой украинской стороны, заключавшийся в желании решить проблему силовым путем. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
По его словам, вопрос о предоставлении военной помощи не обсуждался. Политик добавил, что в Кремле решение о начале СВО считают верным.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время состоявшейся в понедельник вечером, 30 января конференции сообщил, что не исключает возможные поставки самолетов на Украину.