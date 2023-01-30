Макрон не исключил возможность поставок Украине самолетов

Президент Франции Эммануэль Макрон в рамках пресс-конференции, которая состоялась вечером в понедельник, 30 января, заявил, что не исключает возможность поставок самолетов украинской стороне.
Ранее на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась информация о том, что он, после того как страны Запада приняли решение поставить Киеву танки, попросил их передать также самолеты и ракеты.
Эммануэль Макрон, отвечая сегодня на вопрос журналистов о возможности поставок самолетов украинской стороне, подчеркнул, что "по определению ничего не исключает".