Канцлер Шольц заверил, что Германия не будет поставлять Украине самолеты

Аргументы Недели → Политика 13+

29 января 2023, 15:20

Канцлер Германии Олаф Шольц, Jonas Walzberg / globallookpress.com

Руководитель правительства ФРГ Олаф Шольц заверил, что Германия не станет поставлять Украине самолеты. С соответствующим заявлением канцлер выступил во время беседы с изданием Der Tagesspiegel.

Шольц отметил, что передачи самолетов киевской стороне не будет. По словам главы немецкого кабмина, данный вопрос вообще не стоит.

Также политик указал на то, что Берлину важно осуществлять поставки вооружений Украине совместно с партнерами, прежде всего с Вашингтоном.

Россия с 24 февраля 2022-го проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, Олаф Шольц заявил, что он и президент США Джо Байден сделали вывод, согласно которому бесполетная зона над Украиной привела бы к прямому вмешательству НАТО в текущий конфликт.