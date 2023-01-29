Шольц заявил, что он и Байден заключили, что бесполетная зона над Украиной привела бы к прямому вмешательству НАТО в конфликт

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29 января 2023, 14:35

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден, Michael Kappeler / globallookpress.com

Руководитель немецкого правительства Олаф Шольц отметил, что он и американский лидер Джо Байден заключили, что бесполетная зона над Украиной привела бы к прямому вмешательству Североатлантического альянса в текущий конфликт. С соответствующим заявлением канцлер Германии выступил в ходе разговора с изданием Der Tagesspiegel.

Шольц указал на то, что предложение об установлении НАТО бесполетной зоны над Украиной отвергается. По словам политика, он и Байден пришли к выводу, согласно которому это привело бы к прямому вмешательству блока в конфликт.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в воскресенье, российское дипломатическое ведомство после удара киевской стороны по больнице в Новоайдаре заверило, что акты беспредела, осуществляемые украинской армией под эгидой Запада, не останутся безнаказанными.