Российское министерство иностранных дел после удара киевских войск по больнице в Новоайдаре указало на то, что творимые Вооруженными силами Украины под эгидой Запада акты беспредела не останутся безнаказанными. Об этом говорится в заявлении дипломатического ведомства, которое размещено в его Telegram-канале.
В МИД, в частности, отметили, что все «творимые киевскими вооруженными формированиями под эгидой Запада акты криминального беспредела не будут оставлены безнаказанными».
«Они тщательно фиксируются. Организаторы и исполнители понесут неотвратимое наказание», — заверили в министерстве.
Как сообщалось ранее сегодня, МИД РФ заявил, что отсутствие реакции стран Североатлантического альянса на обстрел больницы в Новоайдаре подтверждает их прямую вовлеченность в нынешний конфликт.