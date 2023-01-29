МИД РФ после удара по больнице в Новоайдаре заявил, что творимые ВСУ под эгидой Запада акты беспредела не останутся безнаказанными

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29 января 2023, 14:00

Стрельбы из РЗСО HIMARS, Senior Airman Beaux Hebert / globallookpress.com

Российское министерство иностранных дел после удара киевских войск по больнице в Новоайдаре указало на то, что творимые Вооруженными силами Украины под эгидой Запада акты беспредела не останутся безнаказанными. Об этом говорится в заявлении дипломатического ведомства, которое размещено в его Telegram-канале.

В МИД, в частности, отметили, что все «творимые киевскими вооруженными формированиями под эгидой Запада акты криминального беспредела не будут оставлены безнаказанными».

«Они тщательно фиксируются. Организаторы и исполнители понесут неотвратимое наказание», — заверили в министерстве.

Как сообщалось ранее сегодня, МИД РФ заявил, что отсутствие реакции стран Североатлантического альянса на обстрел больницы в Новоайдаре подтверждает их прямую вовлеченность в нынешний конфликт.