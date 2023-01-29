МИД РФ: отсутствие реакции стран НАТО на обстрел ВСУ больницы в Новоайдаре подтверждает их прямую вовлеченность в конфликт

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29 января 2023, 13:42

Здание МИД России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Отсутствие реакции стран Североатлантического альянса на обстрел Вооруженными силами Украины больницы в Новоайдаре подтверждает их прямую вовлеченность в текущий конфликт. С соответствующим заявлением выступило министерство иностранных дел Российской Федерации.

«Отсутствие реакции со стороны США и других стран НАТО на это очередное чудовищное растаптывание Киевом международного гуманитарного права еще раз подтверждает их прямую вовлеченность в конфликт и причастность к совершаемым преступлениям», — говорится, в частности, в заявлении отечественного внешнеполитического ведомства, которое появилось в его Telegram-канале.

РФ с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Ранее в воскресенье сообщалось, что немецкий канцлер Олаф Шольц пообещал не допустить эскалации между Москвой и НАТО.