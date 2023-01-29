Немецкий канцлер Шольц пообещал не допустить эскалации между Россией и НАТО

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29 января 2023, 12:02

Канцлер Германии Олаф Шольц, IMAGO/M. Popow / globallookpress.com

Руководитель немецкого кабмина Олаф Шольц пообещал не допустить эскалации между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом. Об этом информирует ТАСС.

«Шольц пообещал не допустить эскалации между Россией и НАТО. По словам канцлера ФРГ, это является целью всех в правительстве Германии», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Политик также отметил, что ни одна из стран НАТО не участвует напрямую в украинском конфликте.

Как сообщалось ранее сегодня, Олаф Шольц высказал мнение, согласно которому России следует вывести свои Вооруженные силы с Украины, чтобы мир смог выйти из нынешнего «ужасного состояния».