Шольц: для того, чтобы мир смог выйти из сегодняшнего «ужасного состояния», России нужно вывести войска с Украины

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29 января 2023, 11:47

Канцлер Германии Олаф Шольц, IMAGO/Christian Spicker / globallookpress.com

Для того, чтобы мир смог выйти из сегодняшнего «ужасного состояния», Российской Федерации нужно вывести свои Вооруженные силы с Украины. Соответствующую точку зрения озвучил руководитель немецкого правительства Олаф Шольц.

Канцлер Германии рассказал в интервью изданию Tagesspigel, что речь в ходе его предыдущих телефонных переговоров с главой РФ Владимиром Путиным, в частности, шла «о конкретных вопросах обмена заключенными, экспорта зерновых», ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции.

«Но мне важно, чтобы разговор всегда возвращался к конкретной теме — как миру выйти из этого ужасного состояния? Условия для того ясны — вывод российских войск», — отметил Шольц.

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Ранее в воскресенье сообщалось, что отечественный политический эксперт Сергей Марков назвал ночные атаки по военным заводам на иранской территории «расползанием» украинского конфликта.