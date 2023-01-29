Политолог Марков назвал ночные атаки по военным заводам в Иране «расползанием» украинского конфликта

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29 января 2023, 11:27

Политолог Сергей Марков, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Российский политолог Сергей Марков назвал ночные атаки по военным заводам на иранской территории «расползанием» украинского конфликта. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале отечественного эксперта.

«Сегодня ночью были удары по заводам по производству беспилотников и ракет и по другим военным заводам в Иране. Нефтеперерабатывающий завод горит. Удары нанес Израиль. Сейчас в Израиле глава ЦРУ США», — говорится в посте Маркова.

По словам аналитика, случившееся является «расползанием» конфликта на Украине.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в воскресенье, парламентарий Олег Морозов указал на то, что заявления о готовности Североатлантического альянса к прямой конфронтации с РФ не заставят Москву отказаться от ее целей на Украине.