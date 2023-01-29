Депутат ГД Морозов: заявления о готовности НАТО к прямой конфронтации с РФ не заставят Москву отказаться от ее целей на Украине

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29 января 2023, 10:59 Источник: РИА Новости

Депутат Госдумы РФ Олег Морозов, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Заявления о готовности Североатлантического альянса к прямой конфронтации с Российской Федерацией не заставят Москву отказаться от ее целей на Украине. На это, как передает РИА Новости, указал депутат Государственной Думы Олег Морозов.

Некоторое время назад глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр отметил, что блок на данный момент готов к прямой конфронтации с РФ.

«В НАТО должны понимать: подобные заявления тащат мир в ядерный коллапс. Нас они не заставят отказаться от наших целей на Украине», — прокомментировал Морозов слова Бауэра.

Ранее сегодня сообщалось, что, согласно сведениям The Washington Post, объявление Вашингтона о передаче танков Abrams украинской стороне послужило прикрытием для Олафа Шольца, чтобы немецкой канцлер мог поставить Киеву бронемашины Leopard 2.