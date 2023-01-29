WP: объявление США о передаче танков Abrams Украине стало прикрытием для Шольца, чтобы тот мог поставить Киеву Leopard 2

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29 января 2023, 10:37

Канцлер Германии Олаф Шольц, IMAGO/Esteban Osorio / globallookpress.com

Объявление Соединенных Штатов о передаче танков Abrams украинской стороне послужило прикрытием для Олафа Шольца, чтобы руководитель правительства Германии мог поставить бывшей советской республике боевые машины Leopard 2. Об этом, как указывает Telegram-канал «RT на русском», узнало издание The Washington Post (WP).

«Объявление США о поставках Abrams M1 Украине стало прикрытием для Шольца, чтобы тот мог отправить Leopard 2. Об этом пишет The Washington Post, получившая доступ к беседам лиц, знакомых с ходом обсуждений», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Согласно информации, оказавшейся в распоряжении журналистов WP, немецкий канцлер не хотел, чтобы ФРГ «бросила вызов России» первой среди западных государств.

Как сообщалось ранее в пятницу, замглавы внешнеполитического ведомства Украины Андрей Мельник предложил Берлину передать Киеву субмарину класса HDW 212A, чтобы «выгнать» РФ из акватории Черного моря.