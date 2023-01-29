Замглавы МИД Украины Мельник предложил Германии передать Киеву подлодку класса HDW 212A, чтобы «выгнать» Россию из Черного моря

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29 января 2023, 10:18

Замглавы МИД Украины Андрей Мельник, Michael Kappeler / globallookpress.com

Заместитель руководителя украинского министерства иностранных дел Андрей Мельник предложил ФРГ передать киевской стороне субмарину класса HDW 212A, чтобы «выгнать» Российскую Федерацию из акватории Черного моря. Соответствующую публикацию дипломат разместил в Twitter.

Мельник отметил, что Германия имеет в своем распоряжении шесть подлодок класса HDW 212A.

«Почему бы не отправить одну на Украину? Тогда выгоним российский флот из Черного моря», — написал замглавы МИД.

Как сообщалось ранее сегодня, председатель Госдумы Вячеслав Володин указал, что Соединенные Штаты напрямую участвуют в боевых действиях на Украине.