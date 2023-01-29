Замглавы МИД Украины Мельник предложил Германии передать Киеву подлодку класса HDW 212A, чтобы «выгнать» Россию из Черного моря

Заместитель руководителя украинского министерства иностранных дел Андрей Мельник предложил ФРГ передать киевской стороне субмарину класса HDW 212A, чтобы «выгнать» Российскую Федерацию из акватории Черного моря. Соответствующую публикацию дипломат разместил в Twitter.
Мельник отметил, что Германия имеет в своем распоряжении шесть подлодок класса HDW 212A.
«Почему бы не отправить одну на Украину? Тогда выгоним российский флот из Черного моря», — написал замглавы МИД.
Как сообщалось ранее сегодня, председатель Госдумы Вячеслав Володин указал, что Соединенные Штаты напрямую участвуют в боевых действиях на Украине.