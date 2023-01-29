Володин: США напрямую участвуют в боях на Украине, для спасения киевского режима Вашингтон начал поставлять тяжелые вооружения

Аргументы Недели → Политика 13+

29 января 2023, 10:01

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Соединенные Штаты напрямую участвуют в боях на Украине, для спасения киевского режима Вашингтон начал поставлять тяжелые вооружения. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Отечественный политический деятель отметил, что на Украине в настоящий момент находятся американские инструкторы и наемники. По словам Володина, для спасения режима, находящегося у власти в Киеве, США начали передавать ему тяжелые вооружения.

«Все это говорит о прямом участии Вашингтона в боевых действиях, страхе потерять свою колонию», — указывается в публикации спикера.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в воскресенье, северокорейское дипломатическое ведомство сделало заявление о том, что нынешнюю ситуацию на Украине спровоцировали действия американской стороны в ущерб российским интересам безопасности и расширение Североатлантического альянса.