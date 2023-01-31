Председатель общественной палаты Крыма Форманчук: сценарий экс-директора ЦРУ по изоляции и захвату Крыма является самоубийственным

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31 января 2023, 12:06 Источник: РИА Новости

Крымский мост, Kremlin Pool/Global Look Press

Сценарий экс-директора ЦРУ Дэвида Петреуса по захвату Крыма является самоубийственным. Об этом заявил председатель крымской общественной палаты Александр Форманчук.

Ранее Петреус сообщил газете The Washington Post о том, что украинской армии необходимо прервать сообщение по Крымскому мосту, разорвав тем самым сухопутный коридор через новые территории РФ. Так, по мнению экс-директора ЦРУ, полуостров окажется в полной изоляции, что даст возможность захватить его.

«Подобные сценарии самоубийственны. Любая попытка захватить Крым и вернуть его в состав Украины тут же перерастет в термоядерный глобальный конфликт», - заявил агентству Форманчук. Он подчеркнул, что Россия не простит таких действий.

Председатель общественной палаты напомнил о том, какой была реакция РФ на теракт на Крымском мосту.

Ранее политолог Акимов назвал глупыми разговоры о захвате Крыма Украиной.