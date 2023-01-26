Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Политолог Акимов: любые разговоры о взятии Крыма Украиной являются «несусветными и откровенно глупыми»

, 23:53 Источник: Подмосковье сегодня

Политолог Акимов: любые разговоры о взятии Крыма Украиной являются «несусветными и откровенно глупыми»
Valery Lukyanov / globallookpress.com

Любые разговоры о возможном взятии Крымского полуострова силами Украины представляются «откровенно глупыми». Об этом во время беседы с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал член Экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов.

Комментируя заявление президента США Джо Байдена о том, что американские танки Abrams помогут захватить Крым, эксперт отметил, что на полуострове сформирована мощная военная группировка для обороны, поэтому слова американского лидера носят популистский характер.

Как добавил Акимов, упомянутая группировка имеет все необходимое, включая систему ПВО, для обеспечения обороны российского региона.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram