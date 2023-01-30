Макрон заявил, что Украина не должна наносить удары по территории РФ из поставляемого Западом оружия

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30 января 2023, 22:55 Источник: РИА "Новости"

президент Франции Эммануэль Макрон, Panoramic/Keystone Press Agency

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 30 января, заявил, что Украина не должна наносить удары по территории Российской Федерации из оружия, которое поставляют западные страны.

Эммануэль Макрон в рамках совместной с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте пресс-конференции в Гааге заявил, что одиним из критериев поставки вооружений Киеву является то, что они не должны стать причиной дальнейшей эскалации конфликта.

По словам лидера Франции, Украина не должна наносить по территории РФ удары из оружия, предоставленного Западом.