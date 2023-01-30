На заброшенной ферме в Мелитополе обнаружен схрон с боеприпасами и флаг Украины

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30 января 2023, 15:04 Источник: Telegram

украинские военнослужащие, Ashley Chan/Keystone Press Agency

На территории заброшенной фермы в Мелитополе был обнаружен схрон с боеприпасами и флаг Украины. Соответствующую информацию днем в понедельник, 30 января, предоставили в ГУ МВД по Запорожской области.

Уточняется, что на территории заброшенной фермы в отдельном строении оперативниками были найдены десять противотанковых мин, две тротиловые шашки общей массой 400 граммов, две ручные гранаты с запалами, а также флаг Украины.

Все обнаруженные предметы к настоящему моменту изъяты и направлены на экспертизу. Сотрудники полиции сейчас ищут причастных к незаконному хранению боеприпасов.