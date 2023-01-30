Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Макеевку

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30 января 2023, 14:36 Источник: РИА Новости

Украинские войска обстреляли Макеевку снарядами калибра 155-мм. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (Представительство ДНР в СЦКК) в Telegram-канале ведомства.



В 14:00 украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, артобстрел велся со стороны посёлка Ласточкино, ВСУ выпустили восемь снарядов калибра 155-мм, применяемого странами НАТО.



