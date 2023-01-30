Представительство ДНР: ВСУ обстреляла десять раз территорию ДНР за прошедшие сутки

Вооруженные силы Украины обстреляли территорию Донецкой Народной Республики девять раз за прошедшие сутки. Обстрелы сопроводились выпуском тридцати девяти снарядов. Об этом в своем телеграм-канале пишет представительство ДНР по СЦКК.
Ведомство отмечает, что восемь обстрелов, совершенные снарядами с калибром в 155 миллиметров, попали на донецкое направление и один обстрел из такой же артиллерии - в ясиноватское.
Информация о жертвах и пострадавших, а также о повреждении гражданской инфраструктуры не поступала.
Ранее в матрериале издания Washington Post сообщили о поставках боевых машин на Украину и добавили, что Соединенные Штаты Америки передадут Киеву танки Abrams не ранее конца 2023 года.