Представительство ДНР: ВСУ обстреляла десять раз территорию ДНР за прошедшие сутки

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30 января 2023, 09:43 Источник: РИА Новости

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вооруженные силы Украины обстреляли территорию Донецкой Народной Республики девять раз за прошедшие сутки. Обстрелы сопроводились выпуском тридцати девяти снарядов. Об этом в своем телеграм-канале пишет представительство ДНР по СЦКК.

Ведомство отмечает, что восемь обстрелов, совершенные снарядами с калибром в 155 миллиметров, попали на донецкое направление и один обстрел из такой же артиллерии - в ясиноватское.

Информация о жертвах и пострадавших, а также о повреждении гражданской инфраструктуры не поступала.

Ранее в матрериале издания Washington Post сообщили о поставках боевых машин на Украину и добавили, что Соединенные Штаты Америки передадут Киеву танки Abrams не ранее конца 2023 года.