Washington Post: отправка Abrams на Украину станет возможной не ранее, чем в конце 2023 года

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30 января 2023, 07:30 Источник: Washington Post

Американский танк, U.S. Army/Keystone Press Agency

США Поставят Украине танки Abrams не раньше, чем в конце этого года. Об этом пишет Washington Post.

Штаты пообещали передать Киеву 31 единицу боевой техники, которую еще будет нужно изготовить.

«Они будут построены специально для Украины без брони из обедненного урана с поставкой в конце этого года или в следующем», - говорится в материале.

По данным газеты, США решили передать танки после того, как Германия отказалась в одиночку передавать Украине свои Leopard. Ранее издание писало о том, что объявление о передаче американских танков служит прикрытием для канцлера ФРГ Олафа Шольца.