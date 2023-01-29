Избранный президент Чехии Павел: допустить, чтобы Россия победила, — это не путь к безопасности в Европе

Избранный президент Чехии Петр Павел уже в первые часы после победы на выборах продемонстрировал поддержку Украины, сообщает чешское информационное агентство CTK.
В воскресенье, по данным агентства, у Павела должен состояться телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, а весной вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой он намерен посетить с визитом Киев.
«Перестать поддерживать Украину и допустить, чтобы Россия победила, - не путь [к безопасности в Европе]. Путем к тому, как гарантировать большую безопасность для всех, является <...> восстановление Украины как суверенной страны», - приводит CTK слова Павела.
По его мнению, диалог с Россией о гарантиях безопасности и установлении взаимовыгодного сотрудничества возможен после «изменения ее поведения» на международной арене.
Ранее российский политолог Сергей Марков после победы на выборах Петра Павела предположил, что Чехия теперь превратится в «агрегатора ненависти» к России.