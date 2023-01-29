Избранный президент Чехии Павел: допустить, чтобы Россия победила, — это не путь к безопасности в Европе

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29 января 2023, 17:01 Источник: ТАСС

Петр Павел после победы на выборах в Чехии. Фото: Tomas Tkacik/globallook.com

Избранный президент Чехии Петр Павел уже в первые часы после победы на выборах продемонстрировал поддержку Украины, сообщает чешское информационное агентство CTK.

В воскресенье, по данным агентства, у Павела должен состояться телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, а весной вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой он намерен посетить с визитом Киев.

«Перестать поддерживать Украину и допустить, чтобы Россия победила, - не путь [к безопасности в Европе]. Путем к тому, как гарантировать большую безопасность для всех, является <...> восстановление Украины как суверенной страны», - приводит CTK слова Павела.

По его мнению, диалог с Россией о гарантиях безопасности и установлении взаимовыгодного сотрудничества возможен после «изменения ее поведения» на международной арене.

Ранее российский политолог Сергей Марков после победы на выборах Петра Павела предположил, что Чехия теперь превратится в «агрегатора ненависти» к России.