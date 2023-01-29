Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат надеется на поставку боевых самолётов Украине

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29 января 2023, 15:43

Истребитель F-16, Msgt. Matthew Plew/U.S. Air / globallookpress.com

Официальный представитель командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что рассчитывает на принятие западными союзниками положительного решения по поставке боевых самолётов Киеву в ходе очередной встречи министров обороны стран НАТО в Рамштайне.

РБК приводит слова Игната о том, что ВСУ необходимо заменить весь парк устаревших советских самолётов, поэтому Украина надеется на поставки истребителей партнёрами с Запада.

Ранее спикер ВВС Украины заявил, что Киев хотел бы получить от Запада 24 истребителя в рамках первой фазы новой военной помощи.