Депутат Картаполов заявил, что Госдума и правительство продолжают работу по отсрочкам от частичной мобилизации

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27 января 2023, 12:10 Источник: Telegram

здание Госдумы РФ, Илья Кошелев/news.ru via globallookpress.com

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в пятницу заявил, что ГД в настоящий момент продолжает работу с правительством над пакетом законопроектов об отсрочках от частичной мобилизации.

Заместитель руководителя фракции "Новые люди" в Государственной думе Сардана Авксентьева ранее подчеркивала, что комитет ГД по обороне сейчас ожидает заключение кабмина на вышеуказанные инициативы.

Андрей Картаполов подчеркнул, что продолжается работа с российским правительством над пакетом законопроектов об отсрочках по мобилизации. Решение по этим проектам будет приниматься, учитывая позиции всех заинтересованных органов государственной власти, так как эта тема касается базы обороноспособности страны.