Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Депутат Картаполов заявил, что Госдума и правительство продолжают работу по отсрочкам от частичной мобилизации

, 12:10 Источник: Telegram

Депутат Картаполов заявил, что Госдума и правительство продолжают работу по отсрочкам от частичной мобилизации
здание Госдумы РФ, Илья Кошелев/news.ru via globallookpress.com

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в пятницу заявил, что ГД в настоящий момент продолжает работу с правительством над пакетом законопроектов об отсрочках от частичной мобилизации.

Заместитель руководителя фракции "Новые люди" в Государственной думе Сардана Авксентьева ранее подчеркивала, что комитет ГД по обороне сейчас ожидает заключение кабмина на вышеуказанные инициативы.

Андрей Картаполов подчеркнул, что продолжается работа с российским правительством над пакетом законопроектов об отсрочках по мобилизации. Решение по этим проектам будет приниматься, учитывая позиции всех заинтересованных органов государственной власти, так как эта тема касается базы обороноспособности страны.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Общество

Политика

Политика