Премьер Польши Моравецкий: республика готова передать Киеву еще 60 танков помимо Leopard 2

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27 января 2023, 12:07 Источник: CTV News

Матеуш Моравецкий, Radek Pietruszka/Polska Agencja Prasowa

Помимо Leopard 2 Польша готова предоставить Украине еще 60 танков. Об этом польский премьер Матеуш Моравецкий рассказал в интервью канадскому телеканалу CTV News.

«Прямо сейчас мы готовы отправить 60 наших модернизированных танков, 30 из них PT-91», - сообщил министр. Он подчеркнул, что помимо этой техники Польша поставит Украине 14 танков Leopard 2.

О наименовании остальных машин Моравецкий не упомянул.

Ранее сообщалось о том, что Польша передаст Киеву танки сразу после того, как украинские военные пройдут обучение.