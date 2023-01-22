NYT сообщает, что несколько тысяч американских военных еще на девять месяцев останутся в Румынии

Несколько тысяч американских военных будут оставлены в юго-восточной части Румынии еще на девять месяцев. Соответствующую информацию предоставило утром в воскресенье издание New York Times.
Согласно последним данным, Пентагон к настоящему моменту принял решение сохранить присутствие американских сил на юго-востоке Румынии еще как минимум на девять месяцев.
Отмечается, что база ВВС, на которой с лета 2022 находятся примерно четыре тысячи американских солдат, используется как место тренировок для сил Североатлантического альянса в Восточной Европе.