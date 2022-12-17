Пушилин: американские специалисты помогли ВСУ модернизировать дроны, которые атаковали военные аэродромы в России

Аргументы Недели → Общество 13+

17 декабря 2022, 16:18 Источник: Telegram-канал «RT на русском»

Врио главы ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Американские специалисты оказали Вооруженным силам Украины помощь в модернизации дронов, которые некоторое время назад атаковали военные аэродромы на территории Российской Федерации. Соответствующее заявление, как информирует Telegram-канал «RT на русском», сделал Денис Пушилин.

«Американские специалисты помогли ВСУ модернизировать беспилотники, которые нанесли удары по аэродромам в России. Об этом рассказал в интервью RT врио главы ДНР Денис Пушилин», — указывается в публикации, появившейся в TG-канале.

Согласно имеющимся сведениям, модернизация аппаратов осуществлялась на Харьковском авиационном заводе, отметил Пушилин.

Как сообщалось ранее сегодня, руководитель немецкого правительства Олаф Щольц высказал мнение о том, что время для переговоров между Москвой и киевской стороной «давно пришло».