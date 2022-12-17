Немецкий канцлер Шольц: время для переговоров между Россией и Украиной «давно пришло»

Время для переговоров Российской Федерации и киевской стороны «давно пришло». Соответствующую точку зрения, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выразил Олаф Шольц, канцлер Германии.
«Время для переговоров между Россией и Украиной “давно пришло”, считает Олаф Шольц», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.
Москва в настоящий момент проводит специальную военную операцию. Ранее в субботу сообщалось, что отечественный аналитик Сергей Марков выступил с предположением, согласно которому посещение главой России Владимиром Путиным штаба СВО может указывать на скорое наступление армии страны.