Немецкий канцлер Шольц: время для переговоров между Россией и Украиной «давно пришло»

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17 декабря 2022, 13:33

Канцлер Германии Олаф Шольц, Bernd Settnik / globallookpress.com

Время для переговоров Российской Федерации и киевской стороны «давно пришло». Соответствующую точку зрения, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выразил Олаф Шольц, канцлер Германии.

«Время для переговоров между Россией и Украиной “давно пришло”, считает Олаф Шольц», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Москва в настоящий момент проводит специальную военную операцию. Ранее в субботу сообщалось, что отечественный аналитик Сергей Марков выступил с предположением, согласно которому посещение главой России Владимиром Путиным штаба СВО может указывать на скорое наступление армии страны.