Политолог Марков предположил, что посещение Путиным штаба СВО может быть знаком скорого наступления армии России

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17 декабря 2022, 10:31

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Состоявшееся посещение президентом Владимиром Путиным штаба специальной военной операции (СВО) может быть знаком скорого наступления российских Вооруженных сил. С соответствующим предположением выступил отечественный политолог Сергей Марков.

«Путин поздно вечером в пятницу посетил штаб проведения СВО и провел там работу вместе с Шойгу, Герасимовым и Суровикиным. Об этом пришла публичная информация. Что это значит?» — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале Маркова.

Эксперт высказал версию, согласно которой визит главы государства в штаб может указывать на скорое наступление армии России.

Как сообщалось ранее сегодня, директор ЦРУ Уильям Бернс отметил, что Вашингтон не видит со стороны Москвы серьезного настроя на «реальные переговоры» по ситуации, сложившейся вокруг Украины.