Глава ЦРУ Бернс: США не видят со стороны России серьезного настроя на «реальные переговоры» по ситуации вокруг Украины

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17 декабря 2022, 10:07

Директор ЦРУ Уильям Бернс, Rod Lamkey - CNP / globallookpress.com

Вашингтон не видит со стороны Российской Федерации серьезного настроя на «реальные переговоры» по ситуации, которая сложилась вокруг Украины. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Уильям Бернс, директор американского Центрального разведывательного управления.

«Глава ЦРУ США Уильям Бернс утверждает, что Соединенные Штаты сейчас не видят со стороны РФ серьезного настроя на "реальные переговоры" по ситуации вокруг Украины», — указывается в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в субботу, лидер ДНР Денис Пушилин выразил мнение о том, что предполагаемая передача Вашингтоном Киеву комплексов Patriot станет новым опасным этапом конфликта и «прямым втягиванием в него НАТО».