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Полковник Кнутов: ВСУ планируют мощное наступление в начале апреля

, 22:03 Источник: Радио 1

Полковник Кнутов: ВСУ планируют мощное наступление в начале апреля
Edgar GutiÃ©rrez / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины собирают резервы и готовятся к мощному наступлению в конце марта - начале апреля. Об этом во время беседы с изданием «Радио 1» рассказал директор музея войск ПВО в Балашихинском районе, полковник в отставке Юрий Кнутов.

Согласно словам специалиста, украинская сторона готовит личный военный состав за рубежом, в то же время выпрашивая у западных стран тяжелую бронетехнику для использования ее в наступательных действиях.

Как отметил Кнутов, в течении двух месяцев Киев накопит силы и получит серьезное пополнение вооружения, что позволит ему предпринять попытку перейти в контрнаступление. Полковник добавил, что задачей России в данном случае будет сдержать противника, «обескровить» и вымотать его за время боев.

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