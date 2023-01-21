Политолог Гурьянова: рейтинги Зеленского падают, поэтому он расчищает пространство от людей, способных его затмить

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21 января 2023, 01:53 Источник: Общественная служба новостей

President Of Ukraine / globallookpress.com

Имидж украинского президента Владимира Зеленского стремительно «схлопывается», в связи с чем он лишает должностей своих помощников и очищает для себя «полянку» от всех людей, которые способны его затмить. Об этом во время беседы с корреспондентом Общественной службы новостей рассказал политолог Аксинья Гурьянова.

Согласно словам специалиста, отстранение экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича от должности связано с его амбициями заменить Зеленского на посту президента путем выдвижения своей кандидатуры на выборах. Однако, как отметила политолог, в стране не будет выборов из-за введенного военного положения.

При этом, по мнению Гурьяновой, Зеленскому не поможет очистка пространства от конкурентов, ведь к лету его имя уже «не будет играть никакой роли».