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Эстонский премьер Кая Каллас сообщила, что Эстония передаст Украине гаубицы, гранатомёты и боеприпасы на 113 млн евро

, 15:38

Эстонский премьер Кая Каллас сообщила, что Эстония передаст Украине гаубицы, гранатомёты и боеприпасы на 113 млн евро
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, фото: Martyn Wheatley/globallook.com

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что Таллинн передаст Украине гаубицы, гранатомёты и боеприпасы на 113 миллионов евро. Эстонский премьер написала о военной помощи Украине в своём Twitter.

Кая Каллас указала, что поставка вооружения соответствует запросу Киева. Руководитель правительства бывшей советской республики призвала другие страны «заглянуть в свои запасы» и увеличить темпы промышленного производства для дальнейшей поддержки Украины.

Ровно неделю назад в рамках встречи с премьером Хорватии Андреем Пленковичем Кая Каллас призвала западных союзников направить больше вооружений Украине. Она назвала путем к миру увеличение поставок оружия Киеву.

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