Politico: Франция рассматривает возможность поставок Украине танков Leclerc

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19 января 2023, 09:12

Танк Leclerc, Nicolas Liponne / globallookpress.com

Париж в настоящий момент рассматривает возможность поставок Украине танков Leclerc. Соответствующая информация, как передает РИА Новости, оказалась в распоряжении издания Politico.

«Франция рассматривает возможность передачи Киеву танков Leclerc, но решение пока не принято, сообщили СМИ со ссылкой на источник», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале российского агентства.

AMX-56 Leclerc — французский современный основной боевой танк. Серийное производство данной бронемашины стартовало в 1992 году.

Как сообщалось ранее сегодня, пресс-секретарь администрации американского президента Карин Жан-Пьер сделала заявление о том, что государства самостоятельно должны принимать решения о передаче той или иной военной помощи киевской стороне.