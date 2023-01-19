Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: страны сами должны принимать решения о поставках той или иной военной помощи Украине

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19 января 2023, 08:52

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, IMAGO/Chris Kleponis / Pool via / globallookpress.com

Государства сами должны принимать решения о поставках той или иной военной помощи киевской стороне. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступила Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь администрации президента Соединенных Штатов.

В публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства, говорится, что Жан-Пьер прокомментировала информацию, согласно которой Берлин готов передать Украине танки только после того, как аналогичный шаг осуществит Вашингтон. Пресс-секретарь отметила, что страны сами должны принимать решения о поставках той или иной военной помощи Киеву.

Как сообщалось ранее в четверг, администрация американского лидера Джо Байдена, по данным издания The New York Times, начинает признавать, что Украине могут потребоваться дополнительные средства для удара по Крымскому полуострову.